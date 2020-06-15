Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

с чего всё началось

Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. Объем кредитования может составить до 120 миллиардов рублей, тогда как площадь жилья достигнет четырех миллионов квадратных метров.

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

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