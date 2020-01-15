Общество
REGNUMПрограмма маткапитала будет продлена до 2026 года — Путин
Глава государства добавил, что программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Путин также предложил увеличить маткапитал на второго ребёнка ещё на 150 тысяч рублей до 616 тысяч 617 рублей с ежегодной индексацией.
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Общество
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
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Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента
Президент России Владимир Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства.
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Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста
Ежегодно прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Федеральный бюджет должен начать компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов, сказал президент.
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
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Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян
Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
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Композитор Максим Дунаевский отмечает 75-летие
Композитор Максим Дунаевский сегодня отмечает юбилей. Народному артисту России исполнилось 75 лет.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
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Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы
Крупнейшие заводы по инициативе губернатора Алексея Текслера заключили соглашения с правительством региона о модернизации технологий с целью дальнейшего снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
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Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
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Полмиллиона украинцев получили гражданство РФ в 2019 году
За прошедший 2019 год почти 500 тысяч граждан Украины получили граждансто РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по вопросам миграции.
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ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
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В городе распространяют информацию о найденной на Карла Маркса девочке
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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.
Политика
Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения
Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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В PUBG скоро появится новая карта
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Запущенный в 2018 году, зонд «Паркер» в настоящее время находится на эллиптической орбите, по которой он будет каждые 5 месяцев пролетать мимо Солнца на расстоянии около 24 миллионов километров, что примерно в два раза меньше, чем расстояние от Солнца до ближайшей к нему планеты — Меркурия.
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В США показали изнутри самолет «Судного дня»
В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
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Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
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Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
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«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Хоккей
Бекстрем: Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бекстрем считает, что его партнер по команде российский форвард Александр Овечкин подпишет новый контракт с клубом 2 июля.
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Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
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Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.