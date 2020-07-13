До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

с чего всё началось

До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.

Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

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