Энергетика
Российская газетаПрограмма по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
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с чего всё началось
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.Российская газетавчера в 17:01
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Программу по переводу транспорта с бензина на газ планируют расширить на всю Россию
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