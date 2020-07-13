До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность. Сейчас их всего 27, но уже скоро программу могут распространить на всю страну, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

с чего всё началось

До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.

Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Политика Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора. 363

Общество Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни. 3

Шоу-бизнес В США умерла жена Джона Траволты О смерти актрисы в своём Instagram сообщил её супруг Джон Траволта. Он рассказал, что Келли Престон два года боролась с раком груди. 2

Авто «КАМАЗ» в 1 полугодии увеличил производство на 11,8% "КАМАЗ" за 1 полугодие 2020 года выпустил 16 647 машкомплектов, что на 11,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Шоу-бизнес Ургант показал своих подросших дочерей На первой фотографии, которую Ургант снабдил надписью «Girls!» были запечатлены жена шоумена Наталья Кикнадзе и их младшая дочь — 4-летняя Валерия. 2

Общество Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование. 249

Общество Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook. 150

Армия и оружие Аравийская коалиция сбила две ракеты, запущенные с территории Йемена Две баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении Саудовской Аравии с территории Йемена, сбили силы коалиции, возглавляемой королевством.

Общество ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Политика Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет «Считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», — сказал Путин. 1

Происшествия В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. 29

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются на открытии торгов В ходе открытия торгов на биржах в понедельник, 13 июля, снижаются мировые цены на нефть.

Экономика Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.

Политика Россия не допустила взрывного роста безработицы, заявил Путин РФ не допустила взрывного, драматического, как в ряде стран, роста безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин.