Экономика
Газета.RuПрограмма сельской ипотеки получит утроенное финансирование
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА "Новости". Таким образом, финансирование программы в текущем году будет увеличено в три раза. По словам Абрамченко, спрос на льготную ипотеку превзошел ожидания.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
Парламентская газетавчера в 01:00
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Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговором американцу Полу Уилану, осужденному в России за шпионаж, и потребовал его немедленного освобождения.
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Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
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Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Политика
Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в Сенате США
Комитет Сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
News.ru вчера в 20:41
Общество
Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса
В воскресенье в Пекине, по данным правительства, протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
RuNews24.ru вчера в 01:17
Происшествия
Во временном лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских
РБК вчера в 20:03
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
Ребенок общался c медиком по-латышски, однако бабушка девочки не знает государственного языкa.
Известия вчера в 23:34
Экономика
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 21:43
Авто
В России начались продажи обновленного Renault Kaptur
В модификациях Drive и Style Kaptur получил 1,3-литровый турбодвигатель TCe 150 мощностью 150 л.с. от Renault Akrana, с которой также разделил платформу В0.
Авторамблер вчера в 10:00
Здоровье
Артамонов пригрозил Уваркиной прокуратурой из-за коронавируса
Губернатор области Игорь Артамонов попросил мэра Липецка Евгению Уваркину "перестать смотреть куда не надо".
Most.tv вчера в 07:33
Игры
Компания Sony показала дизайн PlayStation 5
Компания Sony неожиданно на презентации игр для новой консоли показала дизайн самой игровой приставки PlayStation 5. Она будет выпущена в двух вариантах – с дисководом и без него.
UfacityNews.ru 14 июня в 15:54
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
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Оргкомитет сообщил о возможном повторном переносе Олимпиады в Токио
По словам директора организационного комитета летних олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси, соревнования вновь могут перенести.
Невские Новости 00:18
Футбол
Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах
Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings вчера в 15:26
Футбол
Вагнер Лав по-прежнему может оказаться в ЦСКА
За всю карьеру Вагнер Лав сыграл 259 матчей за ЦСКА и забил 124 мяча.
Евро-футбол.ру вчера в 16:27
Наука
Маски оказались самой эффективной профилактикой коронавируса
Маски оказались наиболее эффективным средством профилактики распространения коронавируса.
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Экономика
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Футбол
«Челси» заинтересован в покупке Роналду за 120 млн евро
Как утверждают СМИ, лондонский клуб готов заплатить 120 млн евро за 35-летнего футболиста.
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
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Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews вчера в 09:29