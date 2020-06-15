Экономика
Газета.RuПрограмма сельской ипотеки получит утроенное финансирование
Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА "Новости". Таким образом, финансирование программы в текущем году будет увеличено в три раза. По словам Абрамченко, спрос на льготную ипотеку превзошел ожидания.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
Парламентская газета01:00
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Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
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Сегодня на заседании в мэрии глава города Евгений Первышов отметил, что власти города рассчитывают на то, что в городе идет спад эпидемии коронавируса и в ближайшее время Роспотребназдор снимет еще ряд ограничений, которые позволят многим гражданам возобновить работу и зарабатывать деньги.
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Учёные: Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера
Британские учёные в ходе нового исследования выявили, что негативные мысли могут привести к смертельной болезни Альцгеймера.
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ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
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По словам Модрича, нападающий может выйти на новый уровень, если переберется в чемпионат, где его команда не будет побеждать так легко, как ПСЖ во Франции.У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать в футболе.
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