Объем бюджетного финансирования по программе льготной сельской ипотеки вырастет в 2020 году втрое и составит 3 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.

Политика Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения. 816

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. 58

Энергетика Турецкие компании отказались платить «Газпрому» Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 10

Политика Макрона не пригласили на парад Победы в Москве Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что он не получал приглашение на участие в параде Победы, который запланирован на 24 июня в Москве. 19

Технологии Первые вакцины от коронавируса не смогут остановить распространение заболевания, утверждают ученые Из-за спешки в производстве вакцины от коронавируса первые препараты вряд ли смогут обеспечить полную защиту – ученые будут стараться предотвратить только тяжелые симптомы заболевания.

Общество В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82 Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 2

Общество Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы. 362

Общество В Сети продают данные вернувшихся в РФ россиян В интернете неизвестные выставили на продажу базу с данными россиян, возвращавшихся на родину в период пандемии COVID-19. 32

Происшествия В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети. 11

Армия и оружие США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США. 62

Футбол Орлов: Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждёт Кокорина в «Марселе» Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу продолжения карьеры арендованного у петербургского «Зенита» нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области. 160

Политика Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 507