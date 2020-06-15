Экономика
Давыдов.ИндексФинансирование льготной сельской ипотеки увеличат втрое
Объем бюджетного финансирования по программе льготной сельской ипотеки вырастет в 2020 году втрое и составит 3 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
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Более 45 тысяч семей будут обеспечены комфортным жильем в рамках «сельской ипотеки»
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