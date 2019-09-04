Происшествия
РИА НовостиПрограммист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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с чего всё началось
В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).Медиазонавчера в 03:31
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
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