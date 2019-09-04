В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).

с чего всё началось

Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Гаджеты СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.

Футбол Маркизио может перейти в «Монако» Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио ведет переговоры с «Монако», сообщает Sportmediaset.

Армия и оружие Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии «Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Политика Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.

Происшествия Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Политика Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.

Интернет Информация о пользователях «ВКонтакте», заходящих на PornHub, оказалась общедоступной Программист из Архангельска Даниил Суворов разработал бота для "ВКонтакте", при помощи которого можно было можно узнать, кто из друзей использовал свою учетную запись для авторизации на PornHub — одном из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».

Общество Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити» Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити».

Политика К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Здоровье ДВФУ и НИИ гриппа подписали меморандум в рамках ВЭФ Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) и Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург) подписали в четверг Меморандум о намерениях в области изучения возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга их циркуляции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Политика Болид в стратосфере: летчик-испытатель рассказал о полете на Су-57 Заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан в интервью каналу "Звезда", рассказал, каково это - летать на Су-57.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Армия и оружие Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22 Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.