Происшествия
РИА НовостиПрокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
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с чего всё началось
В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).Медиазонавчера в 03:31
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Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
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Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
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В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Газета.Ru 06:57
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Назван самый посещаемый город мира в 2018 году
В прошлом году самым посещаемым городом мира стал Бангкок. Об этом сообщается в отчете Mastercard's 2018 Global Destination Cities Index.
Pravda.Ru 11:25
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Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
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Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в эфире радиостанции «Новое время» в Киеве ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
BFM.ru 13:11
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Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент
Режиссер вернется из России на Украину в обмен на подозреваемого в крушении MH17 зенитчика из ДНР Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.
Коммерсантъ 07:41
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
RT на русском 15:32
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе
7Дней.ру 18:00
Здоровье
Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди
Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке вторжения
Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
Известия 16:03
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости 07:52
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что Варшава не получила послевоенные репарации от Германии.
РЕН ТВ 02 сентября в 06:07
Экономика
В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей
Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.
Российская газета 16:37
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Здоровье
Медики назвали явный признак скорого инфаркта
На конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета представила своё исследование, в котором рассказала о явном признаке скорого инфаркта.
Газета Кемерова 05:00