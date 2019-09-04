Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПрокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
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с чего всё началось

Суд по «дадинской» статье. Дело Константина Котова, день второй

В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).
Медиазона04 сентября в 03:31

Подробнее о событии

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новостивчера в 11:20

4 года за выход на митинг. Константину Котову вынесли приговор: видео

Новая газетавчера в 16:24

Подставные свидетели, отказ смотреть видео и копипаст приговоров. Как Константина Котова приговорили к 4 годам

Дождьвчера в 14:31

Приговор Константину Котову ставит под сомнение состоятельность решений КС

Ведомостивчера в 17:12

Константин Котов приговорен к четырем годам колонии по «дадинской статье»

Интерфаксвчера в 11:19

Суд приговорил Котова к четырем годам колонии за нарушения правил проведения митинга

ТАССвчера в 11:46

Суд приговорил участника протестных акций в Москве Константина Котова к 4-м годам лишения свободы

Эхо Москвывчера в 18:06
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 04 сентября в 03:22
Общество

Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену

РИА Новости вчера в 20:46
Общество

Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами

Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

REGNUM вчера в 06:35
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM вчера в 08:32
Общество

В Москве введут видеонаблюдение на массовых мероприятиях

Как пояснил источник «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используют на массовых спортивных мероприятиях и митингах.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия

Экипаж затонувшего в Калифорнии судна пытался спасти спящих пассажиров

Аргументы и Факты вчера в 20:04
Политика

Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем вчера в 12:30
Футбол

Бэйл о «Реале»: «Не скажу, что счастлив, но я играю»

Не сказал бы, что я счастлив на поле, но я играю.
Sports.ru вчера в 12:43
Кино

«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах

ТАСС вчера в 19:08
Политика

МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Экономика

«Роснано» допустило продажу доли в Tesla

«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Здоровье

Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология

Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс вчера в 11:12
Гаджеты

Nokia представила «раскладушку» 2720 Flip

Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip.
ТАСС вчера в 20:05
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Экономика

Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%

Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Экономика

Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен

Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ вчера в 13:32
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Здоровье

Названы вызывающие неприятный запах тела продукты

Иногда причиной неприятного запаха тела становится рыба или другие морские продукты.
iReactor вчера в 22:47
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE снова подешевел

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на «облегченный» флагман Mi 9 SE.
Megaobzor.com вчера в 14:31
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
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