Происшествия
РИА НовостиПрограммист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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с чего всё началось
В Тверском районном суде Москвы идет процесс по делу активиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК, известная как «дадинская»).Медиазонавчера в 03:31
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
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Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов
"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
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Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
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Происшествия
Прогулочный катер затонул у берега Крыма
Газета.Ru 08:25
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США
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Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
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К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
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Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами
Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
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По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
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Газета.Ru 09:25
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Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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У тираннозавра нашли «кондиционер» в голове
Результаты компьютерного моделирования распределения тепла в голове тираннозавра /©Миссурийский университет Исследователи выяснили, что такой «кондиционер» возможен из-за развитой системы кровеносных сосудов, которые образуют в теле своего рода внутренний термостат.
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Монеточка показала разную себя в клипе «Нет монет»
Премьера клипа Монеточки "Нет монет" состоялась 5 сентября 2019 года.
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Армия и оружие
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Используемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят о применении западных наработок, Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
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