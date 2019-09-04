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РИА НовостиРИА НовостиПрограммист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

Тверской суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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