Будьте в Плюсе

Программистам дадут отсрочку от армии для защиты от западных санкций

Минцифры предложило правительству пакет из десяти мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний.
РБК
- Обеспечить целевое финансирование создания в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.
Ведомости
В Минцифры отметили, что предложения были разработаны с учетом мнения представителей ИТ-отрасли.
Ведомости
Предполагается, что на следующие три года всех сотрудников IT-компаний освободят от уплаты НДФЛ, а сами компании — от налога на прибыль.
Online47.ru

Подробнее о событии

IT-специалисты в России смогут претендовать на льготную ипотеку и отсрочку от армии
АБН22:25
Минцифры предложило льготную ипотеку и отсрочку от призыва для IT-специалистов
Online47.ru18:24
Минцифры предложило дать льготную ипотеку и отсрочку от уплаты НДФЛ сотрудникам IT-сферы
Татар-информвчера в 13:48
Программистам дадут отсрочку от армии для защиты от западных санкций
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