ВедомостиПрограммистам дадут отсрочку от армии для защиты от западных санкцийМинцифры предложило правительству пакет из десяти мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения и развития ИТ-компаний.РБК- Обеспечить целевое финансирование создания в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHub.ВедомостиВ Минцифры отметили, что предложения были разработаны с учетом мнения представителей ИТ-отрасли.ВедомостиПредполагается, что на следующие три года всех сотрудников IT-компаний освободят от уплаты НДФЛ, а сами компании — от налога на прибыль.Online47.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКАБНПодробнее о событииIT-специалисты в России смогут претендовать на льготную ипотеку и отсрочку от армииАБН22:25Минцифры предложило льготную ипотеку и отсрочку от призыва для IT-специалистовOnline47.ru18:24Минцифры предложило дать льготную ипотеку и отсрочку от уплаты НДФЛ сотрудникам IT-сферыТатар-информвчера в 13:48Программистам дадут отсрочку от армии для защиты от западных санкцийВедомостивчера в 14:01Минцифры предложило льготную ипотеку, отсрочку от призыва и другие меры для айтишниковРБКвчера в 12:17Показать ещёОценить167Поделиться