Вондрачек предложил местным программистам собраться и разработать аналогичный ресурс вместе. На его предложение откликнулись 60 человек. 24 января они начали работу над сайтом, а 27 числа выпустили тестовую версию сервиса fairznamka.cz.

Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

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Общество Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

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Политика Помпео и Рааб обсудили план ближневосточного урегулирования Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложенный Вашингтоном план ближневосточного урегулирования, а также вопросы сотрудничества в области экономики и безопасности, сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Армия и оружие Минск и Вашингтон продолжили диалог по региональной безопасности Со стороны Дженифер Мур и военных атташе стран Североатлантического альянса была подтверждена готовность продемонстрировать максимальную транспарентность учений в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности, констатирует агентство.