Общество

Snob.ruSnob.ruЧешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно

Вондрачек предложил местным программистам собраться и разработать аналогичный ресурс вместе. На его предложение откликнулись 60 человек. 24 января они начали работу над сайтом, а 27 числа выпустили тестовую версию сервиса fairznamka.cz.
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