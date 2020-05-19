Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.

с чего всё началось

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»

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