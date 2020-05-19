Культура
РБКНовый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Михалкова.
Читать в источнике
Оценить247
с чего всё началось
Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Михалкова.ТАСС05:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
Комментарии
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Кино
Вышел тизер сериала «Чики» с Ириной Горбачёвой
News.ru 11:59
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews 13:43
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя и табака
Совет Федерации предложил российскому правительству принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей.
News.ru 14:41
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Общество
Низкая смертность от коронавируса в России объяснена
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Ведомости 14:30
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Авто
В России начались продажи нового микроавтобуса от ГАЗ
Горьковский автозавод начал продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
Автоновости дня 14:00
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
Комсомольская правда 11:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери
В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши.
Газета Metro 11:07
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца
Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
Космос
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 06:05
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
Общество
Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина
Во вторник, 19 мая 2020 года, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под председательством президента Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии.
Пензенская правда 11:13
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым
Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru 07:54
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Футбол
Ройс рискует пропустить остаток сезона из-за травмы
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может пропустить остаток сезона из-за травмы.
Soccer.ru 14:26
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28