Общество
Газета.RuПрограмму Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". Об этом сообщает сайт телепередачи.
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с чего всё началось
Российский актер и режиссер Никита Михалков обратился к каналу «Россия 24» на YouTube-канале своей авторской программы «Бесогон ТВ», выразив сожаление о решении снять с эфира новый выпуск его передачи, в которой он рассказал о желании миллиардера и филантропа Билла Гейтса чипировать всех людей планеты.Lenta.ru13:03
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Никита Михалков сообщил, что его программу про чипизацию, Грефа и Билла Гейтса сняли с эфира
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