с чего всё началось

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". Об этом сообщает сайт телепередачи.

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

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