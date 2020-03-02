Это один из крупнейших регионов Российской Федерации и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта обратилась к руководству «Газпрома» с просьбой разработать для Забайкальского края программу газификации. Трансляция заседания доступна на сайте Совфеда.

Происшествия Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.

Здоровье Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".

Здоровье В Крыму на коронавирус проверяют 50 человек По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и Севастополе находится 50 человек, прибывших из Китая.

Политика Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.

Происшествия Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Биатлон Пихлер назвал ложью слова Родченкова о допинге у российских биатлонисток Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина не принимали допинг и являлись «чистыми» во время Олимпиады в Сочи, экс-директор московской лаборатории Григорий Родченков представил Международному олимпийскому комитету (МОК) лживые данные.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $52 Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.