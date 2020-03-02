Общество
Московский Комсомолец ЧитаПрограмму газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 марта обратилась к руководству «Газпрома» с просьбой разработать для Забайкальского края программу газификации. Трансляция заседания доступна на сайте Совфеда.
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Это один из крупнейших регионов Российской Федерации и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована.
— Валентина Матвиенко, российский политикГлас Народа вчера в 12:56
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Матвиенко заявила, что для Забайкалья нужна отдельная программа газификации
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