Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердили на три года в РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина
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