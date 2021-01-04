Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов.

С чего всё началось Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина Российская газета вчера в 03:51