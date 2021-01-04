Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика Сегодня
Политика Сегодня

Программу госгарантий бесплатной медпомощи утвердили на три года в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на этот год и плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
АБН
Политика Сегодня
Парламентская газета
News.ru
Mirmol.ru
Учительская газета
Хабаровские вести
TV BRICS
ФАН
ПолитРоссия
Социальные новости
RuNews24.ru
Московский Комсомолец
Уралинформбюро
iReactor
SMINEWS в Иванове
Российская газета
Новый Калининград.Ru
РИА Новости
ВЛуки.ру
С чего всё началось
Премьер-министр утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщила пресс-служба кабмина
.
Российская газетавчера в 03:51
Подробнее о событии
News.ru

Правительство утвердило программу госгарантий на бесплатную медпомощь

News.ruвчера в 04:01
Национальная служба новостей

Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи на ближайшие 3 года

Национальная служба новостейвчера в 04:30
Московский Комсомолец

Россиянам разрешили пользоваться бесплатной медициной еще 3 года

Московский Комсомолецвчера в 04:24
ФАН

Утверждена программа госгарантии бесплатной медпомощи в России

ФАНвчера в 04:08
ИА Красная Весна

Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатной медпомощи

ИА Красная Веснавчера в 05:37
Российская газета

Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Российская газетавчера в 03:51
Глас Народа

Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года

Глас Народавчера в 03:01

Как мы выбираем себе партнера? Что играет важную роль

Ученые сформулировали гипотезу: если люди инстинктивно предпочитают партнеров с самым отличным «иммунным запахом», то супруги должны отличаться своими иммунными генами сильнее, чем случайные пары.
Курьер. Среда. Бердсквчера в 14:00

В Крыму мужчина убил полуторагодовалую дочь из-за плача

Бахчисарай, Крым, 4 января 2021, 11:24 — REGNUM В Республике Крым 23-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве своей полуторагодовалой дочери, об этом 4 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
REGNUMвчера в 03:24