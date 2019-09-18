Политика

RT на русскомRT на русскомПрограмму интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
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с чего всё началось

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран, сообщил РИА Новости белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
РИА Новости00:45

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План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря

РИА Новости00:45

Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря

Коммерсантъ01:13

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

RT на русском00:12

Посол Белоруссии назвал срок утверждения программы интеграции с Россией

РБК01:47

Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

Московский Комсомолец00:27

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Говорит Москва00:24

Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

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