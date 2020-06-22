Экономика

ИзвестияИзвестияДепутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год. Об этом глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «РИА Новости» в понедельник, 22 июня.
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Депутаты планируют предложить Набиуллиной продлить ипотеку под 6,5%

- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новостивчера в 22:14

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Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

Известиявчера в 22:16

Депутаты хотят предложить ЦБ продлить ипотеку под 6,5% на весь 2021 год

Life.ruвчера в 23:05

Депутаты Госдумы попросят Центробанк продлить льготную ипотеку

URA.Ruвчера в 22:22

Аксаков рассказал о предложении продлить ипотеку под 6,5%

Парламентская газета02:15

Льготную ипотеку для россиян предложили продлить

Lenta.ruвчера в 21:52

Депутаты Госдумы попросят ЦБ продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год

Коммерсантъвчера в 21:06

Льготную ипотеку по 6,5% предложат продлить до конца 2021 года

РЕН ТВвчера в 20:50
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Болтон сравнил подготовку Путина и Трампа к деловым встречам

Вашингтон, 22 июня 2020, 08:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин лучше готовится к встречам, чем его американский коллега Дональд Трамп.
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В Чувашии простились с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым

В Чувашии состоялась церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым.
ТК Звезда вчера в 10:54
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Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Политика

Белый дом начал подготовку ко второй волне коронавируса в США

Американская администрация готовится ко второй волне распространения коронавируса нового типа осенью этого года.
Известия 01:21
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
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Происшествия

Друг погибшей на Бали россиянки назвал возможную причину ДТП

Молодой человек погибшей на Бали 18-летней россиянки Насти Тропицель выразил мнение, что причиной смертельной аварии могла стать техническая неисправность мотоцикла, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:51
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Менеджер Волкова назвал причины поражения российского бойца от Блэйдса

Национальная служба новостей вчера в 03:56
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Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
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Происшествия

Двое детей попали под электричку в Подмосковье

Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
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Модель с заболеванием кожи поплавала в откровенном бикини

Lenta.ru 01:27
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Происшествия

В Китае семь детей утонули, пытаясь спасти друга

Московский Комсомолец вчера в 23:17
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Армия и оружие

Украинские военные заявили об обстреле их позиций в Донбассе

Украинские военные заявили, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелу.
News.ru вчера в 11:10
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Происшествия

Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи

Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
Известия 00:59
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Общество

В Роскачестве рассказали, как снизить калорийность окрошки

Москва, 22 июня 2020, 09:23 — REGNUM Значительная доля калорий в окрошке приходится на докторскую колбасу или ветчину, их можно заменить отварным филе курицы или индейки.
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В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
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Происшествия

Украинец избил оппонента колбасой в магазине

Lenta.ru вчера в 21:45
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
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Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

Сын актера Михаила Боярского Сергей объяснил «изможденный» вид отца, вызвавший беспокойство среди поклонников артиста.
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Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученые старались выяснить при анализах крови, есть ли в структуре генов какие-либо изменения, предшествующие появлению признаков диабета.
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Общество

115 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки

По оперативным данным штаба при Правительстве Саратовской области на воскресенье, 21 июня, за сутки еще у 115 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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