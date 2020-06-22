- РИА Новости. Депутаты Госдумы во вторник намерены предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год, сообщил РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год. Об этом глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «РИА Новости» в понедельник, 22 июня.

Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год

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