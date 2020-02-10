Авто

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование

Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства. На это указывают несколько крупных дилеров бренда LADA.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
Ведомостивчера в 17:09

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Две программы льготного автокредитования могут завершиться в марте

AutoNews01:55

Госсредств на льготное автокредитования может хватить до весны

CarsWeek.ru00:25

«Ведомости»: средства на программы льготного автокредитования могут закончиться в марте

ТАСС00:32

Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Автостат00:46

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Автоновости дня00:13

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

Новые автомобиливчера в 22:14

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Ведомостивчера в 17:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Авто

В России стартует продажа сразу нескольких новых моделей BMW

ГлобалМСК.ру 02:37
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Общество

Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином

Рейтинг регионов по доступности бензина был составлен на основе данных о среднемесячных зарплатах россиян в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года и цене бензина АИ-92 по состоянию на январь 2020 года.
Motor вчера в 02:13
Политика

Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в связи с планируемым внесением изменений в основной закон, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
РИА Новости 02:27
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Авто

Госномера расширяют модельный ряд

Документ подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения МВД России и вводит, в частности, новый вид номеров — широкие однострочные знаки для снегоходов и мотовездеходов (180х105 мм).
Коммерсантъ 02:15
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Общество

Траты китайцев в России снизились из-за вируса

Массовая эпидемия смертельного вируса привела к резкому снижению трат китайцев в России — они уменьшились на треть.
Городовой 01:08
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

РБК 09 февраля в 19:45
Политика

Контрразведка США отнесла Россию и Китай к главным угрозам

Россия и Китай оказались в списке угроз, представленном в новой стратегии контрразведки США на 2020—2022 годы.
RT на русском 01:07
Технологии

Операторы рассказали о проблемах при тестировании «суверенного рунета»

В тестировании принимали участие на Урале МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Екатеринбург-2000» («Мотив») и «Транстелеком» (ТТК).
ToDay News Ufa 01:09
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Кино

«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Паразиты»

Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты».
Коммерсантъ 09 февраля в 20:40
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости вчера в 16:44
Политика

США могут выделить более $700 млн на борьбу с Россией

Белый дом разработал проект бюджета, который предполагает выделение 700 млн долларов на противодействие России, а также 24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
Народные новости вчера в 17:38
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Здоровье

Доктор Мясников в эпидемии коронавируса нашел плюс для России

Телеведущий и врач Александр Мясников обнаружил в панике, связанной с распространением коронавируса по миру, плюс для России.
Shraibikus News вчера в 15:20
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Энергетика

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Российская газета 00:57
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й Генеральной ассамблеи ООН, 11 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Красная весна вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Культура

Филипп Киркоров на премии «Оскар» сделал селфи с Брэдом Питтом

Король поп-музыки Филипп Киркоров выложил на своей странице в соцсети Instagram селфи с лауреатом премии "Оскар" в 2020 году актером Брэдом Питтом.
Народные новости вчера в 14:50
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
ТАСС Спорт 09 февраля в 01:34
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