Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

Уже в марте 2020 года могут закончиться средства на льготное автокредитование, выделенные со стороны государства. На это указывают несколько крупных дилеров бренда LADA.

В марте могут закончиться госсредства на льготное автокредитование

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