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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Программу льготной ипотеки для частных домов разработают в России

Программу льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых начала разрабатывать, по итогам совещания у руководителя партии «Единой России» Дмитрия Медведева, партийная рабочая группа по защите прав дольщиков, сообщает 26 сентября газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома

В России начали разработку программы льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

В РФ начали разрабатывать новую льготную ипотеку

URA.Ru21:17
РЕН ТВ

Россиянам предложат новую льготную ипотеку

РЕН ТВ17:25
News.ru

В России готовят льготную ипотеку на частные дома

News.ru19:28
Газета.Ru

В РФ начали разработку новой льготной ипотеки

Газета.Ru18:44
Вечерняя Москва

Новую льготную ипотечную программу предложат россиянам

Вечерняя Москва17:49
Телеканал 360°

Льготную ипотеку на частные дома разработают в России

Телеканал 360°20:12
Известия

Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома

Известия17:01

Медведев серьезно поговорил с Семаком и игроками «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что серьезно поговорил с главным тренером команды Сергеем Семаком и рядом футболистов после того, как действующие чемпионы России попали в полосу неудач.
Медведев серьезно поговорил с Семаком и игроками «Зенита»
Спорт день за днем14:49

Борис Джонсон назвал противников прививок полоумными одержимыми

"Антипрививочники" одержимы своими навязчивыми идеями и "могут поставить под угрозу миллионы жизней", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Борис Джонсон назвал противников прививок полоумными одержимыми
Anews14:23
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Счетная палата: выделенные Крыму 127 млрд растворились без результата

Счетная палата проанализировала, как расходовался бюджет в 2019 году, и пришла к выводу, что 127 млрд рублей, выделенные на развитие Крыма, фактически бесследно исчезли – экспертам даже не удалось оценить эффективность соответствующей госпрограммы.
Ruposters.ruвчера в 10:24
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
3K

Предложено решение для создания квантовой памяти в полупроводниках

Запутанность электрона (пурпурная сфера) с ядром атома вещества в представлении художника (Иллюстрация Peter Allen) Группа учёных из Чикагского университета разработала теорию и поставила эксперимент, в ходе которого удалось создать контролируемый субатомный элемент квантовой памяти.
3DNews05:57

Илон Маск опубликовал фото корабля Starship с хвостовым оперением

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети «Твиттер» фотографию с изображением космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для полета на высоту примерно 18 километров.
Мойка7814:27