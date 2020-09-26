Программу льготной ипотеки для частных домов разработают в России
Программу льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых начала разрабатывать, по итогам совещания у руководителя партии «Единой России» Дмитрия Медведева, партийная рабочая группа по защите прав дольщиков, сообщает 26 сентября газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Каждому свой: в России разрабатывают льготную ипотеку на частные дома
В России начали разработку программы льготной ипотеки на частные дома под 6,5–7,5% годовых.
Известия17:01
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