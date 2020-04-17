Москва, 17 апреля 2020, 08:15 — REGNUM В России планируется запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. С таким предложением в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли в режиме видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин.

Программу льготной ипотеки под 6,5% запустят в России

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