Недвижимость
РИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий
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