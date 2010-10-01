Министерство строительства и ЖКХ подтвердило готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября 2020 года, продления ждать не стоит. Об этом сказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.

Политика Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно. 110

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 73

Политика Захваченный опальным священником монастырь освободили Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. 55

Транспорт «Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года. 320

Хоккей «Нефтехимик» заключил контракт с Галузиным Нижнекамский клуб подписал соглашение с нападающим Владимиром Галузиным Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, контракт с форвардом рассчитан на один сезон Напомним, что в минувшем сезоне КХЛ нападающий выступал за "Металлург" и "Ак Барс".

Спорт WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.

Технологии В WhatsApp добавят пять новых функций Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций. 72

Армия и оружие ЛНР перехватила наблюдавший за патрулями ОБСЕ украинский беспилотник В ЛНР заявили о перехвате беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе, беспилотник перехватила Народная милиция республики.

Происшествия Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат Следователю Руслану Миниахметову вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.

Происшествия В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Открытое горение на фабрике в подмосковном Пушкино ликвидировано Пожар в здании текстильной фабрики в подмосковном Пушкино ликвидирован на площади 300 кв. м. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.