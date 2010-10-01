Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаПрограмму льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Министерство строительства и ЖКХ подтвердило готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября 2020 года, продления ждать не стоит. Об этом сказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.
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Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

BFM.ru09:23

Сейчас лучшее время для покупки квартиры – Минстрой

Интерфакс07:03

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Парламентская газета07:43

Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»

Комсомольская правда07:10

В Минстрое РФ назвали сроки окончания льготной ипотеки

URA.Ru07:08

Минстрой: сейчас лучшее время для покупки квартиры

News.ru08:00

Минстрой подтвердил готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% 1 ноября

Будущее России. Национальные проекты06:33
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Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео

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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Вести.Ru 10:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Происшествия

СМИ: в Дейр-эз-Зоре напали на колонну американских военных

Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийская государственная теле-радио компания со ссылкой на местные источники.
РИА Новости 10:25
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Названа причина смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной смерти спортсмена, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, отца бойца Хабиба Нурмагомедова, стал сепсис и кровоизлияние в мозг.
Московский Комсомолец 08:06
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Культура

Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров

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Экономика

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Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
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Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
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Политика

Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан и в привлечении мигрантов из других стран.
RT на русском 10:28
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Общество

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых активных экстремистов

Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников.
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В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу

Ранее в пятницу СМИ со ссылкой на письмо главного санитарного врача области Дмитрия Козловских сообщили, что число случаев заражения новым коронавирусом в статистике занижено.
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Политика

Крашенинников: с Конституцией планируется изменить около ста законов

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В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

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Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

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Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

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Дмитрий Ефремов: не воспользовался шансами, которые мне давали в ЦСКА

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