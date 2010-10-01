Общество
Парламентская газетаПрограмму льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября
Министерство строительства и ЖКХ подтвердило готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября 2020 года, продления ждать не стоит. Об этом сказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.
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Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»
Комсомольская правда07:10
Минстрой подтвердил готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% 1 ноября
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