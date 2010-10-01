Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаПрограмму льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Министерство строительства и ЖКХ подтвердило готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября 2020 года, продления ждать не стоит. Об этом сказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

BFM.ru09:23

Минстрой подтвердил готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% 1 ноября

Будущее России. Национальные проекты06:33

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Парламентская газета07:43

Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»

Комсомольская правда07:10

В Минстрое РФ назвали сроки окончания льготной ипотеки

URA.Ru07:08

Сейчас лучшее время для покупки квартиры – Минстрой

Интерфакс07:03

Минстрой: сейчас лучшее время для покупки квартиры

News.ru08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Здоровье

Онищенко объяснил низкое число онкозаболеваний в некоторых регионах

Ранее в статистическом сборнике Минздрава РФ были опубликованы данные, согласно которым наибольшее число новых случаев онкозаболеваний в России в 2019 году из расчета на 100 тысяч населения зарегистрировано в Архангельской области - 566,2, Брянской области - 556,2 и Сахалинской области – 550,2.
РИА Новости 11:14
873
Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
1
Происшествия

В Москве обнаружили хищение более 40 млн рублей у Минобрнауки

В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения более 40 млн рублей у Министерства образования и науки.
Росбалт 11:19
2
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,9K
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,5K
Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
1,9K
Общество

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
16
Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
44
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Фильм-катастрофа Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет в американский прокат Права на показ ленты купила компания Capelight Pictures, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08:24
18
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
1,3K
Футбол

Экс-форвард «Ливерпуля» Милан Барош завершил карьеру в 38 лет

Нападающий «Баника» Милан Барош объявил о завершении карьеры.
Матч ТВ 09:51
Происшествия

Голунову спустя год после задержания вернули вещи

Правоохранительные органы вернули корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову изъятый телефон, флешки, часы и другие вещи.
Коммерсантъ 10:55
8
Армия и оружие

ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев

Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
7
Фигурное катание

Российская фигуристка рассказала о сексизме в спорте

«Заложенное с 12 лет извращённое понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения», — отметила российская спортсменка.
Говорит Москва 06:23
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
1
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, который был обнаружен в Китае, обладает высоким потенциалом для развития новой пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
18
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
1,3K
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
58
Здоровье

Родители самаркандских сиамских близнецов отказались от младенцев

Фергана 01 июля в 07:58
42
Происшествия

На девочку в Красногорске с 23 этажа сбросили пакет с мусором

Прокуратура Московской области начала проверку после инцидента в Красногорске, где ребенку на голову упала бутылка, вылетевшая из выброшенного из окна пакета с мусором, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Взгляд.ру вчера в 03:29
463
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
426
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
1,1K
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Правитель Российской Федерации Владимир Путин обратился к народу с благодарностью за их поддержку в ходе голосований по поправкам в Конституции страны.
CT news вчера в 15:42
7,1K
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
234
Здоровье

Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ

Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск 11:16
11
Здоровье

Радий Хабиров поручил привести в порядок районную больницу

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел центральную районную больницу в Кушнаренковском районе.
Горобзор.ру 08:46
1
Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
17
Общество

В Воронежской области продлили ограничения в связи с коронавирусом

Власти Воронежской области приняли решение продлить до 7 июля введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения, в том числе режим самоизоляции.
RT на русском 11:15
18
Происшествия

Росприроднадзор заявил о нарушениях после проверки ЧП под Норильском

Коммерсантъ 11:18
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
83
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное