Недвижимость

Парламентская газетаПарламентская газетаПрограмму льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Министерство строительства и ЖКХ подтвердило готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 1 ноября 2020 года, продления ждать не стоит. Об этом сказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, сообщает ТАСС.
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Стоит ли ждать более дешевой ипотеки. Прогноз аналитика

URA.Ruвчера в 22:58

Минстрой призвал россиян не затягивать с покупкой квартиры

BFM.ruвчера в 09:23

Минстрой подтвердил готовность завершить программу льготной ипотеки под 6,5% 1 ноября

Будущее России. Национальные проектывчера в 06:33

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат 1 ноября

Парламентская газетавчера в 07:43

Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»

Комсомольская правдавчера в 07:10

Сейчас лучшее время для покупки квартиры – Минстрой

Интерфаксвчера в 07:03

Минстрой: сейчас лучшее время для покупки квартиры

News.ruвчера в 08:00
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Происшествия

Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину

Известия вчера в 10:43
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Российская газета 02 июля в 09:11
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Политика

На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета вчера в 05:48
Экономика

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 02 июля в 21:04
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Здоровье

Львовские больницы заполнены на 95 процентов

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.
Новостной фронт вчера в 15:54
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Происшествия

В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок

Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 02 июля в 10:07
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Общество

В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК вчера в 17:05
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Космос

Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос

Первый космический турист сможет в 2023 году выйти в открытый космос.
Эхо Москвы вчера в 23:33
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:03
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Экономика

Эксперты: окрошка подорожала на 6% за год

Окрошка подорожала на 6% за год — на приготовление четырёх больших порций в июне россиянам приходилось тратить в среднем 459 рублей.
RT на русском вчера в 15:12
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Финансы

Курс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Известия вчера в 21:30
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Общество

Более 80 тонн золота в Китае оказались поддельными

Пекин, 3 июля 2020, 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.
REGNUM вчера в 04:48
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Общество

В России 1 июля хотят сделать выходным праздничным днем

В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным нерабочим днем в честь новой Конституции.
Pro Город НН вчера в 12:45
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета вчера в 15:19
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 02 июля в 07:44
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Общество

Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Армия и оружие

В Кремле оценили сообщения о выбросе радиации на севере Европы

В Кремле считают, что сообщения о повышении радиационного фона в северной Европе не стоят беспокойства.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

РИА Новости вчера в 18:50
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Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor вчера в 12:13
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02 июля в 03:33
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Происшествия

В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19

Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:17
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Шоу-бизнес

Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
ФАН вчера в 08:10
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Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Футбол

«Динамо» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон, Марлос, Коноплянка и Пятов испортят сезон киевлянам

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 4 июля «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08.
Чемпионат вчера в 01:30
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