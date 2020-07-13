Экономика
Телеканал 360°Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре
В России обозначили сроки, в которые будет доступна программа льготной ипотеки. Приобрести жилье по сниженным процентным ставкам можно будет до 1 ноября. При этом программу не будут расширять до покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости.
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В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов
Комсомольская правдавчера в 09:54
Моисеев: программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября, не будет распространена на «вторичку»
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