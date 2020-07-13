Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре

В России обозначили сроки, в которые будет доступна программа льготной ипотеки. Приобрести жилье по сниженным процентным ставкам можно будет до 1 ноября. При этом программу не будут расширять до покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости.
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Льготную ипотеку под 6,5% не будут продлевать и использовать для «вторички»

Коммерсантъвчера в 11:23

Стала известна дата окончания программы льготной ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 10:43

Минфин РФ не исключает рисков роста ипотечных ставок

РИА Новостивчера в 09:36

В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов

Комсомольская правдавчера в 09:54

Программа льготной ипотеки под 6,5% завершится 1 ноября

Говорит Москвавчера в 09:45

Моисеев: программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября, не будет распространена на «вторичку»

Интерфакс - Россиявчера в 09:39

Брать кредит или подождать: льготную ипотеку не будут продлевать

Вести.Ruвчера в 10:22
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

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Шоу-бизнес

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Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Экс-невеста бойфренда Алексы выписалась из роддома

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За сутки в Алтайском крае коронавирус выявлен у 238 человек

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Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

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