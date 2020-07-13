В России обозначили сроки, в которые будет доступна программа льготной ипотеки. Приобрести жилье по сниженным процентным ставкам можно будет до 1 ноября. При этом программу не будут расширять до покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости.

Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре

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