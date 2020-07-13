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Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре

В России обозначили сроки, в которые будет доступна программа льготной ипотеки. Приобрести жилье по сниженным процентным ставкам можно будет до 1 ноября. При этом программу не будут расширять до покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости.В источнике
Подробнее о событии

Льготную ипотеку под 6,5% не будут продлевать и использовать для «вторички»

Коммерсантъвчера в 11:23

Брать кредит или подождать: льготную ипотеку не будут продлевать

Вести.Ruвчера в 10:22

Минфин РФ не исключает рисков роста ипотечных ставок

РИА Новостивчера в 09:36

Программа льготной ипотеки под 6,5% завершится 1 ноября

Говорит Москвавчера в 09:45

Минфин рассматривает расширение «Дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье

ТАССвчера в 09:41

Моисеев: программа льготной ипотеки под 6,5% закончится 1 ноября, не будет распространена на «вторичку»

Интерфакс - Россиявчера в 09:39

В Минфине рассказали, попадет ли вторичное жилье под льготную ипотеку в 6,5 процентов

Комсомольская правдавчера в 09:54
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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы12 июля в 00:09
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Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»

После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости05:16
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Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек

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ИА Красная Весна04:27

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Если устройство имеет функцию дистанционного управления, то в комплекте пользователь, разумеется, ожидает получить и пульт к нему, важна и возможность найти замену, если пульт потерялся или сломался, поэтому вопрос требует разъяснений со стороны регулятора, пояснила она.
Ведомости17:20
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Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новостивчера в 11:59
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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

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