Программу льготной ипотеки под 6,5% завершат в ноябре
В России обозначили сроки, в которые будет доступна программа льготной ипотеки. Приобрести жилье по сниженным процентным ставкам можно будет до 1 ноября. При этом программу не будут расширять до покупки квартиры на вторичном рынке недвижимости.В источнике
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