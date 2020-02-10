Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

Средства на реализацию госпрограмм по льготному автокредитованию могут закончиться в марте 2020 года. Речь идёт о проектах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в которых участвуют только собранные в России машины стоимостью до 1 млн рублей.

Программы льготного автокредитования могут свернуть уже в марте

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