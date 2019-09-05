Происшествия

Газета.RuГазета.RuПрогулочный катер затонул у берега Крыма

Прогулочный катер затонул в Черном море у Судака, передает ТАСС.
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Поиски пропавшего пассажира с затонувшего в Крыму катера приостановлены

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СК начал проверку по факту крушения катера под Судаком

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Три квадрокоптера задействованы в поисковой операции в Крыму, где затонул катер

ТАСС11:20

У берегов Крыма затонул прогулочный катер с туристами

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Власти Судака рассказали подробности катастрофы с прогулочным катером

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Три беспилотника МЧС приступили к поиску пассажирки затонувшего под Судаком катера

ИА Крыминформ11:03
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
Политика

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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
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На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
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Ушел из жизни первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ушел из жизни певец и музыкант Юрий Петерсон. Он скончался в возрасте 71 года после продолжительной болезни, передает ТАСС.
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Политика

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Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru 15:14
Политика

Сенатор обвинил Трампа в трате на стену денег на борьбу с Россией

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Поврежденную картину Куинджи отправили на реставрацию

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Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Происшествия

На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело убитой женщины.
Российская газета 10:57
Политика

Мутко раскритиковал Орешкина за игнорирование проблем подтопленцев

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу Министерства экономического развития России за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводков в Иркутской области.
Lenta.ru 13:31
Гаджеты

Puma представила смарт-часы на Wear OS

На международной выставке потребительской электроники IFA 2019 в Берлине немецкая компания Puma, в сотрудничестве с американским брендом Fossil Group, представила «умные» часы PUMA Smartwatch.
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Политика

Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ

Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Энергетика

Цена нефти превысила $62 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Авто

Компания Xpeng выпустит большой седан

Китайская компания Xpeng в скором времени выпустит большой седан P7.
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Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
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Происшествия

В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком

"В салоне автобуса находилось 22 пассажира, десять человек, в том числе мальчик 10 лет, пострадали", - сказал собеседник.
РИА Новости 13:53
Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
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Врачи назвали явный признак скорого инфаркта

За анализируемый период было зарегистрировано 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт происходил в возрасте 50 лет.
РЕН ТВ 01:27
Политика

Горсуд снял с выборов Андрея Пивоварова

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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

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Определились все участники второго раунда чемпионата мира

Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
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Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру

Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.
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Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия

Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина

В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
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О чём Путин и другие лидеры говорили на пленарном заседании ВЭФ

Во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступили президент России Владимир Путин и лидеры Индии, Японии, Малайзии и Монголии.
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Общество

Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
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