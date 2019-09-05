Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрогулочный катер затонул в Крыму

Прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов. «На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа, из них 13 человек были спасены», — цитирует Шахова пресс-служба министерства.
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