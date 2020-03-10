Экономика
REGNUMАкции крупных российских компаний падают на Московской бирже
Акции некоторых российских компаний все же растут — Норникеля (1,83%), Полюса (5,26%) и Северстали (1,61%). Выросли привилегированные акции Сургутнефтегаза (8,02%). Напомним, во вторник 10 марта Московская биржа открылась падением рубля и акций.
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Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Энергетика
Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок
Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Культура
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Политика
Путин уточнил полномочия Медведева
Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря.
Здоровье
В Великобритании ищут добровольцев, готовых заразиться коронавирусом
Ученые ищут граждан, готовых заразиться коронавирусной инфекцией из Китая, чтобы приступить к разработке вакцины, передает "Газета.ру".
Музыка
Тилль Линдеманн закидал екатеринбуржцев сырой рыбой и тортами
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына
Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.
Происшествия
Экс-замглаву УФСИН Петербурга попросили выпустить из СИЗО из-за онкозаболевания
Мойсеенко обвиняют сразу в двух преступлениях. Первое – получение особо крупной взятки при строительстве нового СИЗО «Кресты».
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Экономика
Мосбиржа открылась обвалом котировок
В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Энергетика
Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть
Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
Финансы
Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке
В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.