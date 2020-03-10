Экономика

REGNUMREGNUMАкции крупных российских компаний падают на Московской бирже

Акции некоторых российских компаний все же растут — Норникеля (1,83%), Полюса (5,26%) и Северстали (1,61%). Выросли привилегированные акции Сургутнефтегаза (8,02%). Напомним, во вторник 10 марта Московская биржа открылась падением рубля и акций.
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