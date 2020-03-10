Экономика
REGNUMАкции крупных российских компаний падают на Московской бирже
Акции некоторых российских компаний все же растут — Норникеля (1,83%), Полюса (5,26%) и Северстали (1,61%). Выросли привилегированные акции Сургутнефтегаза (8,02%). Напомним, во вторник 10 марта Московская биржа открылась падением рубля и акций.
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Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Политика
Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Космос
Военный спутник «Меридиан» получил новую защиту от перехвата данных
Основным назначением устройства является защита данных, передаваемых космическому аппарату с Земли по радиоканалу «земля-космос» Пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о разработке нового программно-аппаратного комплекса для российского военного спутника «Меридиан».
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
Экономика
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики.
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 5G показали на рендерах
Южнокорейская компания Samsung в третьем квартале намерена презентовать новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note 20.
Финансы
Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации
Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Гаджеты
Метки Apple AirTag могут получить съёмный элемент питания
Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный довольно точными прогнозами об устройствах Apple, считает, что производство AirTag будет организовано не ранее второго или даже третьего квартала текущего года.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка и показала мужа
Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Общество
В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса
В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона.
Политика
Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17
Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.