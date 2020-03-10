Экономика
DixiNewsПроизошёл обвал акций крупнейших российских компаний
На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта. Так, акции «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» упали на 12-15%, а акции «Газпрома» на 11,5%.
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Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, учёные из Уханьского университета провели исследование, в результате которого было обнаружено, что симптомы коронавируса отличаются в зависимости от времени заражения.
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Кино
Показан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Общество
Кадыров наградил дочь медалью после модного показа в Париже
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды.
Энергетика
Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть
После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Общество
В ПФР объяснили, как заработать пенсию в 50 тысяч рублей
Руководитель отдела по взаимодействию со средствами массовой информации отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Марина Густова заявила, что граждане страны могут значительно повысить сумму своей пенсии за счет ежемесячных денежных выплат, которые предоставляются отдельным категориям россиян.
Здоровье
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Экономика
Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
Финансы
МЭР не исключает ускорения инфляции из-за ситуации на валютном рынке
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось.
Наука
Древняя раковина помогла ученым измерить сутки в меловом периоде
Ученые в ходе экспериментов смогли замерить продолжительность суток в меловом периоде, используя для этого древнюю раковину.
Происшествия
В московской школе женщина убила охранника 8 Марта
В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.