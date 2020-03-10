Экономика
DixiNewsПроизошёл обвал акций крупнейших российских компаний
На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта. Так, акции «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» упали на 12-15%, а акции «Газпрома» на 11,5%.
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