На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта. Так, акции «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» упали на 12-15%, а акции «Газпрома» на 11,5%.

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Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 «Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

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