Экономика

DixiNewsDixiNewsПроизошёл обвал акций крупнейших российских компаний

На сайте Московской биржи опубликованы данные о падении акций крупнейших российских компаний. Это произошло во вторник, 10 марта. Так, акции «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» упали на 12-15%, а акции «Газпрома» на 11,5%.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:30, Ашберн
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