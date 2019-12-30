Общество
ИзвестияПроизводимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием. Об этом 30 декабря рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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с чего всё началось
Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.РИА Новостивчера в 19:16
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Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
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Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой
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В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов
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Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
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Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом
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В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов
В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
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Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
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Mail.ru Group запустит свой аналог YouTube
Российская компания Mail.ru Group, основанная в 2005 году и владеющая в том числе соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», планирует запустить отечественный аналог американского видеохостинга YouTube.
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СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке
24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
Наука
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Российские миллиардеры рекордно разбогатели
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
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Семья рэпера Джигана продолжает расти: известно, что его супруга Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка, а теперь пара обзавелась еще и двумя маленькими собачками (вполне себе настоящие члены семьи).
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В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Общество
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Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
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Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»
Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали в больницу
Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Гаджеты
Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel
Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.
Общество