Общество

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Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием. Об этом 30 декабря рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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с чего всё началось

Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
РИА Новостивчера в 19:16

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Все российские гражданские самолёты могут быть переименованы и объединены в линейку с одним названием

Эхо Москвы00:15

Глава ОАК допустил единое название для всех гражданских самолетов России

РБКвчера в 22:04

Все производимые в РФ гражданские авиалайнеры могут переименовать

ПРАЙМвчера в 19:17

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известиявчера в 20:06

В России все гражданские самолеты собираются переименовать

URA.Ruвчера в 19:52

Главные новости к утру 30 декабря

Коммерсантъвчера в 23:00

Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

РИА Новостивчера в 19:16
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Общество

Компания Xiaomi попала в Книгу рекордов Гиннесса

Aobe.ru 28 декабря в 09:02
Происшествия

В Ростове-на-Дону два человека погибли и пять пострадали в ДТП

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
РИА Новости 00:11
Происшествия

На Ямале во время пожара на месторождении погибли люди

Новый День 28 декабря в 00:02
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

В Благовещенске информация о минировании больницы не подтвердилась

РИА Новости 00:23
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб из-за взрыва петарды

В Подмосковном округе Клин 28 декабря произошло чрезвычайное происшествие с летальным исходом. Мужчина погиб из-за взрыва петарды.
Актуальные Новости вчера в 09:48
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Политика

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru вчера в 21:01
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
RT на русском 00:38
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Единоборства

Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия

В Хабаровском крае задержали предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в вербовке в террористическую организацию.
REGNUM 00:02
Экономика

Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек

За год столичные новостройки выросли в цене всего на 3%, до 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а жилье на вторичном рынке — на 5,5% (в 2018-м — на 12%), до 200 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом накануне сообщили аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость».
РБК 27 декабря в 09:01
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
РБК 01:00
Технологии

Mail.ru Group запустит свой аналог YouTube

Российская компания Mail.ru Group, основанная в 2005 году и владеющая в том числе соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», планирует запустить отечественный аналог американского видеохостинга YouTube.
Naked Science 26 декабря в 19:01
Происшествия

СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке

24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
Известия 00:11
Наука

Межзвездный сахар

Ъ-Огонек 26 декабря в 19:01
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 00:52
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова завели двух собак

Семья рэпера Джигана продолжает расти: известно, что его супруга Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка, а теперь пара обзавелась еще и двумя маленькими собачками (вполне себе настоящие члены семьи).
SM News 28 декабря в 15:44
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС вчера в 04:53
Общество

Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Кино

Фёдор Бондарчук презентовал фильм «Вторжение»

Фёдор Бондарчук, режиссёр картины, рассказал, что его новый фильм снят по просьбам его фанатов: они хотели увидеть продолжение "Притяжения" (2017), узнать, что дальше произошло с героями этого фильма.
Ревизор.ру 27 декабря в 10:29
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Живая Кубань вчера в 23:26
Гаджеты

Хит Redmi выглядит как смартфон линейки Google Pixel

Google Pixel Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) в начале декабря сообщил о том, что мировые продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили отметку в 10 миллионов штук менее чем за три месяца.
iXBT.com 00:28
Общество

Москвичей предупредили о метели и гололедице

Москва 24 00:24
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