Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

с чего всё началось

У российских гражданских самолетов может появиться единый бренд. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

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