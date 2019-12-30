Общество
Российская газетаПроизводимые в России гражданские самолеты могут переименовать
У российских гражданских самолетов может появиться единый бренд. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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с чего всё началось
Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.РИА Новостивчера в 19:16
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