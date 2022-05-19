Компания IDS Borjomi International, производитель минеральной воды «Боржоми», после переговоров с правительством Грузии сделала официальное предложение о безвозмездной передаче властям страны доли своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп».
«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — говорилось в заявлении компании.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом озабоченность Анкары по поводу расширения НАТО.