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Производитель «Боржоми» намерен передать компанию правительству Грузии

Компания IDS Borjomi International, производитель минеральной воды «Боржоми», после переговоров с правительством Грузии сделала официальное предложение о безвозмездной передаче властям страны доли своих акций, принадлежащих «Альфа-Групп».
Forbes
В конце апреля сообщалось, что компания «Боржоми» приостановила работу из-за финансовых трудностей, вызванных ситуацией на Украине.
Lenta.ru
«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — говорилось в заявлении компании.
Forbes
Из-за финансовых проблем, вызванных «спецоперацией»* России на Украине, 29 апреля IDS Borjomi Georgia (является частью IDS Borjomi International и владеет двумя заводами в Боржоми.
Forbes

Подробнее о событии

Производитель «Боржоми» готов передать долю в компании властям Грузии
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