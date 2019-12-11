Экономика

ВедомостиВедомостиПроизводитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Mondelez принадлежат бренды Milka, Alpen Gold, «Медвежонок Барни», Dirol, «Юбилейное» и др. У компании уже есть две кондитерские фабрики в России – «Большевик» и завод в Покрове. Она также управляет предприятием по производству жевательной резинки в Великом Новгороде.
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с чего всё началось

Кондитерам не хватило спроса

Проект стоимостью $110 млн и мощностью 50 тыс. тонн продукции в год реализовывался с 2014 года. Эксперты говорят, что низкий спрос на Дальнем Востоке и в Сибири мог не оправдать затрат на строительство. ООО «Мон’дэлис Русь» отказалось от завершения строительства завода под Новосибирском.
Коммерсантъвчера в 17:42

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Производитель «Юбилейного» и Alpen Gold не будет достраивать завод под Новосибирском

Общественное телевидение России09:17

Кондитерам не хватило спроса

Коммерсантъвчера в 17:42

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Ведомости02:20

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

REGNUM00:04

Mondelez отказалась от запуска завода в Новосибирской области

Тайга.инфовчера в 23:50

Mondelez выставил на продажу недостроенный завод под Новосибирском - газета

Интерфакс - Россиявчера в 23:28

Одна из крупнейших в мире кондитерских компаний отказалась достраивать завод в России

БИЗНЕС Online02:47
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
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Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

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Общественная служба новостей 03:48
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Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко

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Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Футбол

Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:56
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Политика

Путин поднял тост за родину и героев России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, поднял тост за страну и ее героев.
ТАСС 10:29
Политика

Помпео примет решение о внесении России в список спонсоров терроризма

Сенат США обсуждает законопроект, который потребует от американского госсекретаря Майкла Помпео решения о внесении России в список стран — спонсоров терроризма.
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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости 10:06
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Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
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Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Как сообщает ToDay News Ufa, медики считают, что самым опасным алкогольным напитком является алкогольный коктейль, в который добавляют энергетик.
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Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

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Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
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Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
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Авто

Беспилотники на дорогах. Финал конкурса Up Great прошел под Дмитровом

Телеканал 360° 02:10
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В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
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Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Сенцов поблагодарил Путина за объединение Украины

Украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил президента России Владимира Путина за объединение Украины и украинцев.
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Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv 11:05
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Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО

Бывший главный врач московского роддома №27 Марина Сармосян, арестованная по обвинениям в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пожаловалась членам ОНК Москвы на тяжёлые условия в московском женском следственном изоляторе.
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Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

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WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
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