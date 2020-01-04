Общество
ИзвестияПроизводитель SSJ-100 подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у иркутской авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
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В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
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В России продажи премиальных автомобилей выросли на 4%
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
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