Общество

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В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у иркутской авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
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Производитель лайнеров Sukhoi Superjet 100 подал иск почти на 1 млрд рублей к иркутскому авиаперевозчику «ИрАэро»

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Производитель SSJ100 подал иск почти на ₽1 млрд к иркутской авиакомпании

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