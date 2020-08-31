Экономика
ТАССДолги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей
Как сообщает топ-менеджер, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долгов перед банками. Кроме того, долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.
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с чего всё началось
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.РБКвчера в 10:00
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Объединенная авиастроительная корпорация задолжала банкам 530 млрд рублей
ИА Красная Веснавчера в 12:56
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 01:28, Ашберн
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