Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.

с чего всё началось

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.

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