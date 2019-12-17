Общество

ДождьДождьПроизводитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
РБК01:22

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План по продажам Superjet 100 оказался невыполнимым

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Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

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Продажи Sukhoi Superjet провалились

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СМИ: ГСС не сможет выполнить план по продажам «Суперджетов» в 2019 году

Накануне.Ru01:51

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила план продаж лайнера Сухой СуперДжет-100 на 2019 год

Эхо Москвы01:31

Производитель SuperJet 100 не может продать самолеты

URA.Ru03:04
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