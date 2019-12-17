Общество
ДождьПроизводитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.РБК01:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Культура
Пророчество «Симпсонов»: что из предсказанного в мультфильме сбылось
Происшествия
В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части
Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал финского премьера «продавщицей»
Министр внутренних дел Эстонии и председатель Консервативной народной партии Март Хельме раскритиковал назначение на пост премьер-министра Финляндии 34-летней Санны Марин.
Спорт
Велогонщик Закарин задумался о смене гражданства из-за отстранения РФ
GodingImages / PA Images Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх, даже если это будет возможно лишь под нейтральным флагом.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Культура
«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Студия "Квартал 95" посвятила еще один номер бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, в котором "извинился" перед ней за предыдущую песню, видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук (позже видео было удалено).
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Происшествия
Полиция Киева сообщила о пострадавших в стычках с протестующими
По данным «РБК Украина», одна из стычек возникла после того, как полицейские попытались помешать активистам установить палатку на проезжей части улицы Михаила Грушевского близ здания Верховной рады.
Футбол
Совет попечителей РФС рассмотрит профицитный бюджет на 2020 год
Попечительский совет РФС под председательством Леонида Михельсона 18 декабря обсудит бюджет организации на 2020 год, сообщает РБК.
Политика
Россия и Китай предложили отменить часть санкций против Северной Кореи
Россия и Китай предложили отменить ограничительные меры в адрес Северной Кореи.
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Политика
В ЛНР прокомментировали закон Зеленского о децентрализации
Как заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, законопроект о децентрализации Украины является «очередной подменой смысла и сути Минских договоренностей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе», сообщает Луганскинформцентр.
Авто
Новый Cadillac Escalade получит уникальный дисплей
Cadillac Escalade получит новый дисплей. Его диагональ составит 38 дюймов, что пока является рекордом для транспортных средств.
Футбол
В Лиге чемпионов «Реал» сыграет с «Манчестер Сити»
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк показала фото из церкви
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, за состоянием которой пристально следят поклонники и пресса, опубликовала новое фото.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Армия и оружие
Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео
Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Общество
Киев увязал цену на газ для украинцев с переговорами с Россией
Стоимость газа зимой 2020 года для украинцев станет известна после завершения переговоров с Россией, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Шоу-бизнес
Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке
Брэд Питт воссоединился с Дженнифер Энистон на вечеринке Брэд Питт побывал на вечеринке у бывшей жены.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.