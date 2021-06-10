Lenta.ruПроизводитель Sukhoi Superjet попросил триллионы рублейРоссийская авиационная промышленность нуждается в триллионных кредитах на производство самолетов МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114 до 2035 года.В источникеПодробнее о событииПроизводителю суперджетов понадобилось 4 трлн рублейСекрет фирмы13:00Производитель Superjet попросил для авиапрома кредиты на 4,15 трлн рубКомпания10:31Производитель Superjet оценил необходимые авиарынку кредиты в ₽4,15 трлнРБК07:56Производитель Sukhoi Superjet попросил триллионы рублейLenta.ru09:39Показать ещёОценить11Поделиться