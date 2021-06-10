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Производитель Sukhoi Superjet попросил триллионы рублей

Российская авиационная промышленность нуждается в триллионных кредитах на производство самолетов МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114 до 2035 года.В источнике

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Производителю суперджетов понадобилось 4 трлн рублей

Секрет фирмы13:00

Производитель Superjet попросил для авиапрома кредиты на 4,15 трлн руб

Компания10:31

Производитель Superjet оценил необходимые авиарынку кредиты в ₽4,15 трлн

РБК07:56

Производитель Sukhoi Superjet попросил триллионы рублей

Lenta.ru09:39
Интересное

Следственный комитет возбудил уголовное дело после изнасилования двух студенток в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования двух жительниц столицы в Москве, оно произошло накануне вечером, неизвестный угрожал потерпевшим ножом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости11:34