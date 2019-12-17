Общество
РБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Футбол
Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Музыка
Пригожин ответил Мазаеву насчет «жалкого» концерта Носкова
Политика
Россия поставила за границу винтовки Т-5000 на сумму 100 млн рублей
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Футбол
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет «Динамо»
В Москве состоялось первое заседание нового консультативного совета «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Наука
Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи
Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
Кино
«Самый запутанный фильм саги»: первые отзывы на «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В «Восходе» происходит куча всего, что упаковано в один фильм, картина не тратит зря время. Это словно два фильма «Звёздных войн» в одном.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Экономика
Капремонт ветхого жилья не будет выделен в отдельную программу
Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук сообщил, что правительство отказалось от планов выделить в отдельную программу капремонт ветхого жилья.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
Технологии
В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
Гаджеты
Близится выход защищённого смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro
На сайте организации Wi-Fi Alliance появилась информация о смартфоне Samsung с кодовым обозначением SM-G715FN: на коммерческий рынок этот аппарат, как ожидается, выйдет под именем Galaxy Xcover Pro.
Технологии
«Яндекс» и The Question создали единый сервис вопросов и ответов
Сервис Яндекс.Знатоки объединился с The Question в единый сервис вопросов и ответов, который получит название Яндекс.Кью, передаёт корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Власти Украины планируют ввести двойное гражданство
Власти Украины готовят законопроект, которым не будут требовать отказа от другого гражданства для получения украинского паспорта, сообщил глава Государственной миграционной службы страны Максим Соколюк.