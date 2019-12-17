Общество

РБКРБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет.
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с чего всё началось

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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Производитель SuperJet 100 не может продать самолеты

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План по продажам Superjet 100 оказался невыполнимым

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Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

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СМИ: ГСС не сможет выполнить план по продажам «Суперджетов» в 2019 году

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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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