Общество

РБКРБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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План по продажам Superjet 100 оказался невыполнимым

Росбалт03:42

Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Дождь03:28

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила план продаж лайнера Сухой СуперДжет-100 на 2019 год

Эхо Москвы01:31

Продажи Sukhoi Superjet провалились

Lenta.ru02:48

СМИ: ГСС не сможет выполнить план по продажам «Суперджетов» в 2019 году

Накануне.Ru01:51

Производитель SuperJet 100 не может продать самолеты

URA.Ru03:04

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

РБК01:22
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

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Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Известия 04:53
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

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Происшествия

В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Российская газета 05:06
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря

Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря.
REGNUM 04:54
Спорт

WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб

17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Газета.Ru 04:52
Политика

Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона

Москва готова передать Франции останки соратника Наполеона генерала Шарля-Этьена Гюдена, если по дипломатическим каналам поступит соответствующий запрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
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Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Политика

Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000

Российская газета 05:10
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Политика

«Единая Россия» разберется в ситуации с Корниловым

Планируется, что до конца недели комиссия встретится с партийцами в Переславле-Залесском, изучит ситуацию, выслушает мнения людей, и затем представит выводы генсовету ЕР.
Утро.ru 05:01
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года

Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
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Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Новая Кубань 02:37
Общество

Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, отметив, что российский рынок останется крупным, несмотря на волатильность.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова

RT на русском 03:58
Общество

В Астраханской области у военного самолёта Ту-22 отказал двигатель

Никто не пострадал, сообщили в министерстве обороны.
Говорит Москва 05:16
Общество

Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей

Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Российская газета 04:01
Политика

Косачев сообщил, что посольство США второй раз не выдает ему визу

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что может не выступить на Генассамблее ООН в среду, 18 декабря, так как США второй раз не выдают ему визу.
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Космос

Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на резервную дату

Напомним, пуск ракеты "Союз" с коммерческими космическими аппаратами на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 17 декабря 2019 года.
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Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили

Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
REGNUM вчера в 08:10
Экономика

Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку

Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан.
РБК 04:31
Общество

Иностранные СМИ приравняют к отечественным по уровню штрафов

Поправки предлагается внести в статью 3.5 («Административный штраф») и статью 5.11 («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»).
Телеканал 360° вчера в 20:21
Армия и оружие

Украинское предприятие уличили в покупке контрафакта для военных самолетов

Начальство госпредприятия в Киеве заподозрили в растрате средств при закупке оборудования для военных самолетов, сообщила пресс-служба СБУ.
Взгляд.ру 05:10
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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