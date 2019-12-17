Общество
РБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
В Переславле-Залесском депутата гордумы заподозрили в убийстве
По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Политика
Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС на министерском уровне состоится 19 декабря.
Спорт
WADA передало в РУСАДА 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
17 декабря в руководстве РУСАДА сообщили о получении 15 дел от коллег из WADA по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона
Москва готова передать Франции останки соратника Наполеона генерала Шарля-Этьена Гюдена, если по дипломатическим каналам поступит соответствующий запрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Политика
«Единая Россия» разберется в ситуации с Корниловым
Планируется, что до конца недели комиссия встретится с партийцами в Переславле-Залесском, изучит ситуацию, выслушает мнения людей, и затем представит выводы генсовету ЕР.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
Как видно на кадрах, для участия в съемках фигуристка выбрала платье-бюстье. В студию Алина пришла с Татьяной Навкой.
Общество
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, отметив, что российский рынок останется крупным, несмотря на волатильность.
Происшествия
Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова
Общество
В Астраханской области у военного самолёта Ту-22 отказал двигатель
Никто не пострадал, сообщили в министерстве обороны.
Общество
Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей
Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Политика
Косачев сообщил, что посольство США второй раз не выдает ему визу
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что может не выступить на Генассамблее ООН в среду, 18 декабря, так как США второй раз не выдают ему визу.
Космос
Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли на резервную дату
Напомним, пуск ракеты "Союз" с коммерческими космическими аппаратами на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане был запланирован на 17 декабря 2019 года.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Политика
В Германии заявили о многократных запросах в РФ об убийстве Хангошвили
Власти Германии неоднократно направляли запросы в российские ведомства по поводу убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Экономика
Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку
Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан.
Общество
Иностранные СМИ приравняют к отечественным по уровню штрафов
Поправки предлагается внести в статью 3.5 («Административный штраф») и статью 5.11 («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»).
Армия и оружие
Украинское предприятие уличили в покупке контрафакта для военных самолетов
Начальство госпредприятия в Киеве заподозрили в растрате средств при закупке оборудования для военных самолетов, сообщила пресс-служба СБУ.