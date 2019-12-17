Общество
РБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.РБК01:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Экономика
ЦБ назвал меры для ограничения закредитованности в ипотеке
Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист «Оскара»
Российский мультипликационный фильм режиссера Константина Бронзита занесли в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Политика
В Минэнерго России оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.
Политика
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
Рособоронэкспорт, входящий в Госкорпорацию Ростех, выполнил контракт на поставку за рубеж партии винтовок ORSIS T-5000.
Происшествия
В Татарстане экс-полицейского заподозрили в похищении человека
Следственное управление СК РФ по Татарстану в июле текущего года сообщило о возбуждении уголовного дела по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова по статье "похищение группой лиц по предварительному сговору" в отношении неустановленных лиц.
Политика
В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата
Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Общество
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению во взятке
Следователи задержали экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Спорт
Закарин думал о смене гражданства из-за санкций WADA
Фото: eurosport.ru Известный российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал отстранение России от участия в крупных мировых турнирах на четыре года, информирует Сусlіпд Nеws.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Кино
В Сети появились отзывы первых зрителей «Звездных войн»
Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Политика
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
Происшествия
СК проверит причастность 40 человек к делу главы ингушского центра «Э»
«Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата», — сообщил собеседник информагентства.
Общество
Глава Минприроды объяснил необходимость сжигания мусора
Сжигание мусора является крайней мерой, однако в некоторых случаях такая мера необходима, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Политика
Россия выделит около $17 млн на восстановление Сирии
Дмитрий Медведев одобрил расходы на 2019 год. Россия в 2019 году выделит около $17 млн структурам ООН на восстановление Сирии.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Армия и оружие
Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео
Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.