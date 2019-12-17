Общество

РБКРБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет.
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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
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