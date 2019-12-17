Общество

РБКРБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

РБК01:22

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила план продаж лайнера Сухой СуперДжет-100 на 2019 год

Эхо Москвы01:31

Продажи Sukhoi Superjet провалились

Lenta.ru02:48

Производитель SuperJet 100 не может продать самолеты

URA.Ru03:04

СМИ: ГСС не сможет выполнить план по продажам «Суперджетов» в 2019 году

Накануне.Ru01:51

Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Piter.tv03:20
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Экс-президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесли смертный приговор.
Российская газета 03:19
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Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм "Дылда" Кантемира Балагова включен в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.
Газета.Ru 01:54
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Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
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«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
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CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
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Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия

В Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

Российская газета вчера в 23:20
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

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Адвокат ответил на публикации об экспертизе психики Соколова

РБК 03:17
Музыка

Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
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Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Общество

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
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Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов

Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
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На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

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Армия и оружие

Пентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
Известия вчера в 23:22
Политика

Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах

Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением

Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Российская газета 01:07
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
REGNUM 03:10
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
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В ДНР обвинили Киев в искажении коммюнике «нормандского саммита»

Киев до сих пор не разместил корректную версию итогового коммюнике "нормандского саммита", заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Радио Sputnik 02:55
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
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Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
БИЗНЕС Online 15 декабря в 06:39
Фигурное катание

Навка рассказала, как заполучила Загитову в свое шоу

У Алины даже шансов не было думать о каком-то другом шоу. Только в нашу "Спящую красавицу" - название же говорит само за себя.
Газета.Ru вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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СУЭК покупает Красноярскую ГРЭС-2

Как отмечает "КоммерсантЪ", Красноярская ГРЭС-2 — единственный актив ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" во второй ценовой зоне (Сибирь).
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Армия и оружие

Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
РИА Новости 02:00
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Sukhoi Superjet 100
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Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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